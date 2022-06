Come previsto la Bank of England (BoE), alza i tassi d'interesse di 25 punti base all'1,20% sui massimi dal gennaio 2009.

Come previsto la Bank of England (BoE), alza i tassi d'interesse di 25 punti base all'1,20% sui massimi dal gennaio 2009. La decisione non è stata unanime: sei dei nove componenti del Monetary Policy Committee (Mpc) hanno votato per un incremento di 25 punti base mentre gli altre tre avrebbero preferito un aumento di 50 punti base. "La portata, il ritmo e la tempistica di eventuali ulteriori aumenti dei tassi rifletteranno la valutazione della commissione sulle prospettive economiche e le pressioni inflazionistiche", ha dichiarato la BoE. "La commissione sarà particolarmente attenta alle indicazioni di pressioni inflazionistiche più persistenti e, se necessario, agirà con forza in risposta", ha aggiunto.

(RR - www.ftaonline.com)