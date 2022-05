Secondo quanto comunicato dalla Bank of England (BoE), in marzo il credito al consumo è cresciuto in Gran Bretagna di 1,30 miliardi di sterline contro gli 1,56 miliardi della lettura finale di febbraio (143 milioni in gennaio) e contro il calo di 388 milioni del marzo 2021.

Secondo quanto comunicato dalla Bank of England (BoE), in marzo il credito al consumo è cresciuto in Gran Bretagna di 1,30 miliardi di sterline contro gli 1,56 miliardi della lettura finale di febbraio (143 milioni in gennaio) e contro il calo di 388 milioni del marzo 2021. Il dato è sostanzialmente in linea con il consensus. La BoE ha anche reso noto che l'approvazione di mutui immobiliari si è attestata a 70.690 unità, in moderato ribasso rispetto alle 70.970 precedenti (73.840 in gennaio) e contro le 70.780 del consensus.

