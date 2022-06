di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), in aprile il deficit della bilancia commerciale della Gran Bretagna ha registrato un declino a 20,9 miliardi di sterline dai 23,9 miliardfi di marzo (20,6 miliardi in febbraio), contro i 22,5 miliardi del consensus.