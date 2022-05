Secondo quanto comunicato dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), in aprile la produzione di auto è crollata in Gran Bretagna dell'11,3% annuo a 60.

Secondo quanto comunicato dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), in aprile la produzione di auto è crollata in Gran Bretagna dell'11,3% annuo a 60.554 vetture uscite dagli impianti. Il dato segna una contrazione del 14,7% rispetto all'aprile 2019, mese che a sua volta aveva registrato un tracollo del 44,5% sull'aprile 2018 a causa delle chiusure riprogrammate per mitigare la possibilità di una Brexit senza accordi. La performance più recente è invece stata condizionata ancora dalla crisi dei chip e dalla guerra in Ucraina che ha aggravato i problemi alla supply chain globale (Kiev vanta un'importante industria di componentistica per l'automotive).

