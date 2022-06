Secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), nei tre mesi allo scorso 30 aprile i salari medi sono cresciuti in Gran Bretagna del 6,8% annuo, contro il 7,0% del primo trimestre (5,4% in dicembre-febbraio) e il 7,6% del consensus.

Secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), nei tre mesi allo scorso 30 aprile i salari medi sono cresciuti in Gran Bretagna del 6,8% annuo, contro il 7,0% del primo trimestre (5,4% in dicembre-febbraio) e il 7,6% del consensus. L'indice dei salari al netto dei bonus è invece salito del 4,2% annuo, come nel periodo precedente (4,0% nei tre mesi al 28 febbraio) e il 4,0% atteso dagli economisti.

