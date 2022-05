di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), in aprile le vendite retail sono scese in Gran Bretagna del 4,9% annuo, contro il rialzo dell'1,3% della lettura finale di marzo (7,2% il rimbalzo di febbraio) e la flessione del 7,2% stimata dagli economisti.