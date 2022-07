Secondo quanto comunicato da Halifax (tra i maggiori erogatori di mutui di Londra), in giugno l'indice dei prezzi delle abitazioni Halifax Hpi (Housing Price Index) è balzato in Gran Bretagna del 13,0% annuo, contro il 10,5% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto a maggio (10,8% in aprile).

Secondo quanto comunicato da Halifax (tra i maggiori erogatori di mutui di Londra), in giugno l'indice dei prezzi delle abitazioni Halifax Hpi (Housing Price Index) è balzato in Gran Bretagna del 13,0% annuo, contro il 10,5% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto a maggio (10,8% in aprile). Su base sequenziale l'Halifax Hpi è invece salito dell'1,8% contro l'1,2% dei precedenti due mesi (1,5% in marzo) e lo 0,8% stimato dagli economisti.

(RR - www.ftaonline.com)