di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dal British Retail Consortium (Brc, associazione che raggruppa tutti i generi di operatori della distribuzione, dai piccoli negozi alle grandi catene, in rappresentanza dell'80% del fatturato complessivo del settore), in giugno i prezzi nei negozi della Gran Bretagna sono cresciuti a perimetro costante del 3,1% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al 2,8% di maggio (e al 2,7% di aprile).