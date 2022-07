Secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), in giugno i prezzi alla produzione in input sono balzati in Gran Bretagna del 24,0% annuo contro il 22,4% della lettura finale di maggio (20,9% in aprile) e il 23,2% del consensus.

Secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), in giugno i prezzi alla produzione in input sono balzati in Gran Bretagna del 24,0% annuo contro il 22,4% della lettura finale di maggio (20,9% in aprile) e il 23,2% del consensus. Su base mensile l'indice dei prezzi alla produzione in input è salito dell'1,8% contro il 2,4% precedente (2,7% in aprile). I prezzi alla produzione in output sono invece cresciuti del 16,5% annuo contro il 15,8% di maggio (14,7% in aprile) e il 16,0% stimato dagli economisti. Su base sequenziale il progresso è stato dell'1,4% contro l'1,6% precedente (2,8% in aprile).

