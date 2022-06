Secondo quanto comunicato dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), in maggio le vendite di auto nuove sono crollate in Gran Bretagna del 20,6% annuo, a 124.

Secondo quanto comunicato dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), in maggio le vendite di auto nuove sono crollate in Gran Bretagna del 20,6% annuo, a 124.394 unità. Si tratta della seconda peggiore performance per il mese di maggio dal 1992. Le immatricolazioni di vetture elettriche a batterie sono invece rimbalzate del 17,7% annuo (segmento che pesa per un ottavo sul mercato complessivo). Nei primi cinque mesi del 2022 le vendite complessive di automobili sono calate dell'8,7% annuo in Gran Bretagna.

