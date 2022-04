Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis BORSA PUBBLICATO: 22 aprile 08:20 Gran Bretagna: indice fiducia GfK sui minimi dal luglio 2008 Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

Secondo il sondaggio pubblicato da GfK (la società di ricerca con base a Norimberga), in aprile l'indice della fiducia dei consumatori della Gran Bretagna è calato a -38 punti da -31 punti di marzo (-26 punti in febbraio), contro il declino a -33 punti del consensus del Wall Street Journal. Condividi su Facebook + Twitter

Twitter Whatsapp

Whatsapp Linkedin

Secondo il sondaggio pubblicato da GfK (la società di ricerca con base a Norimberga), in aprile l'indice della fiducia dei consumatori della Gran Bretagna è calato a -38 punti da -31 punti di marzo (-26 punti in febbraio), contro il declino a -33 punti del consensus del Wall Street Journal. L'indice si attesta sui minimi dal luglio 2008 (-39 punti) e resta in negativo per il settantatreesimo mese consecutivo: l'ultima lettura in positivo considerando anche quelle invariate di febbraio e marzo 2016 risaliva al gennaio di quell'anno, cinque mesi prima del referendum sulla Brexit. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.