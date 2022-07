Dopo le dimissioni del Chancellor of the Exchequer (ministro delle Finanze) Rishi Sunak, il premier Boris Johnson ha scelto Nadhim Zahawi per rimpiazzarlo.

Dopo le dimissioni del Chancellor of the Exchequer (ministro delle Finanze) Rishi Sunak, il premier Boris Johnson ha scelto Nadhim Zahawi per rimpiazzarlo. Nato a Baghdad in una famiglia curda, Zahawi è in Parlamento dal 2010 e attualmente era ministro dell'Educazione. Insieme a Sunak ha lasciato il governo della Gran Bretagna anche l'Health Secretary (ministro della Sanità) Sajid Javid, che viene sostituito da Steve Barclay.

