Il National Institute of Economic and Social Research (Niesr) prevede un calo sequenziale del Pil della Gran Bretagna dello 0,4% nel secondo trimestre, contro la crescita dello 0,8% segnata nei primi tre mesi dell'anno secondo la prima lettura preliminare diffusa lo scorso mese dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra). In maggio il Niesr aveva stimato un'espansione dello 0,3% per l'economia britannica nel secondo trimestre e la revisione è arrivata dopo che l'Ons ha comunicato un declino del Pil dello 0,3% sequenziale in aprile, contro la flessione dello 0,1% di marzo.

(RR - www.ftaonline.com)