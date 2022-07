Il National Institute of Economic and Social Research (Niesr) prevede un declino sequenziale del Pil della Gran Bretagna dello 0,1% nel terzo trimestre, contro la crescita dello 0,2% segnata nei tre mesi allo scorso 30 giugno.

Il National Institute of Economic and Social Research (Niesr) prevede un declino sequenziale del Pil della Gran Bretagna dello 0,1% nel terzo trimestre, contro la crescita dello 0,2% segnata nei tre mesi allo scorso 30 giugno. Mercoledì l'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra) aveva comunicato che in maggio il Pil della Gran Bretagna è salito dello 0,5% sequenziale, contro la flessione dello 0,2% della lettura finale di aprile (0,1% il ribasso di marzo). In giugno il Niesr aveva stimato ua contrazione dello 0,4% per l'economia britannica nel secondo trimestre, contro l'espansione dello 0,8% della seconda lettura preliminare del primo trimestre comunicata dall'Ons.

