di Financial Trend Analysis

Settore costruzioni della Gran Bretagna in ulteriore frenata in giugno. L'indice Pmi S&P Global/Cips Uk Construction è infatti calato a 52,6 punti dai 56,4 punti di maggio (58,2 punti in aprile), contro i 55,0 punti del consensus.

