In maggio l'indice Pmi S&P Global/Cips dei servizi della Gran Bretagna cala a 53,4 punti dai 58,9 punti di aprile (62,6 punti in marzo), sopra comunque ai 51,8 punti della lettura preliminare diffusa il mese scorso.

di Financial Trend Analysis

In maggio l'indice Pmi S&P Global/Cips dei servizi della Gran Bretagna cala a 53,4 punti dai 58,9 punti di aprile (62,6 punti in marzo), sopra comunque ai 51,8 punti della lettura preliminare diffusa il mese scorso. Il Pmi Composite, che combina l'indice dei servizi con quello del manifatturiero, è invece sceso a 53,1 punti dai 58,2 punti precedenti (60,9 punti in marzo), contro i 51,8 punti del dato flash.

(RR - www.ftaonline.com)