Secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), in aprile la produzione manifatturiera è cresciuta in Gran Bretagna dello 0,5% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto all'1,9% di marzo (e al 3,5% di febbraio) e contro il progresso dell'1,8% stimato dagli economisti.