Si dimette a sorpresa in Gran Bretagna il Chancellor of the Exchequer (ministo delle Finanze) Rishi Sunak.

Si dimette a sorpresa in Gran Bretagna il Chancellor of the Exchequer (ministo delle Finanze) Rishi Sunak. Insieme a lui lascia il governo anche l'Health Secretary (ministo della Sanità) Sajid Javid. Secondo quanto riporta la Bbc, entrambi hanno dichiarato nelle loro lettere di dimissioni di avere perso la fiducia nel premier Boris Johnson per vari motivi. "In preparazione per il nostro discorso congiunto sull'economia di settimana prossima, mi è diventato chiaro che i nostri approcci sono fondamentalmente troppo diversi", ha scritto Sunak. "Sono triste di lasciare il governo, ma con riluttanza sono giunto alla conclusione che non possiamo continuare così", ha aggiunto.

(RR - www.ftaonline.com)