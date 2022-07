Rishi Sunak è in prima fila per rimpiazzare Boris Johnson come leader dei conservatori e quindi diventare primo ministro della Gran Bretagna.

Rishi Sunak è in prima fila per rimpiazzare Boris Johnson come leader dei conservatori e quindi diventare primo ministro della Gran Bretagna. Era stato proprio il Chancellor of the Exchequer (ministo delle Finanze) Sunak a dare il via settimana scorsa all'ondata di dimissioni di ministri che ha poi portato alla resa di Johnson. Sunak ha ottenuto 88 dei 358 voti dei parlamentari conservatori. Dietro di lui si sono piazzate Penny Mordaunt (vice ministra del Commercio) e Liz Truss (ministra degli Esteri), con 67 e 50 voti rispettivamente. Nuove votazioni nei prossimi giorni porteranno a un'ulteriore riduzione della rosa dei candidati fino ad averne solo due. Il voto finale vedrà coinvolti tutti i membri del partito e il risultato sarà annunciato il 5 settembre.

(RR - www.ftaonline.com)