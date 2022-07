Secondo quanto comunicato dal British Retail Consortium (Brc), in Gran Bretagna le vendite al dettaglio hanno registrato in giugno un declino a perimetro costante dell'1,3% annuo, contro la precedente flessione dell'1,5% (1,7% il ribasso di aprile).

Secondo quanto comunicato dal British Retail Consortium (Brc), in Gran Bretagna le vendite al dettaglio hanno registrato in giugno un declino a perimetro costante dell'1,3% annuo, contro la precedente flessione dell'1,5% (1,7% il ribasso di aprile). Secondo quanto emerge dal Brc-Kpmg Retail Sales Monitor le vendite al dettaglio totali sono invece scese dell'1,0% annuo, contro il calo dell'1,1% di maggio (e dello 0,3% in aprile, quando era stata registrata la prima contrazione in 15 mesi).

