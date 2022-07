Piazza Affari ha cambiato rotta dopo un avvio stentato accelerando poi nel corso della giornata fino a chiudere con un netto rialzo che ha riavvicinato il FTSE Mib ai massimi dell'8 luglio. Il FTSE MIB segna +2,49%, il FTSE Italia All-Share +2,38%, il FTSE Italia Mid Cap +2,03%, il FTSE Italia STAR +1,73%.In rialzo anche le altre principali piazze azionarie europee così come Wall Street.

Secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, in giugno le licenze edilizie hanno registrato in Usa un declino dello 0,6% mensile, contro il calo del 7,0% della lettura finale di maggio (3,0% la flessione di aprile), attestandosi a 1,68 milioni di unità, contro gli 1,69 milioni precedenti (1,82 milioni in aprile) e gli 1,58 milioni del consensus di Dow Jones Newswires e Wall Street Journal. I nuovi cantieri residenziali sono calati in Usa del 2,0% sequenziale, contro il crollo dell'11,9% della lettura finale di maggio (5,5% il rialzo di aprile), attestandosi a 1,56 milioni di unità, contro gli 1,59 milioni precedenti (1,81 milioni in aprile) e gli 1,59 milioni del consensus di Dow Jones Newswires e Wall Street Journal.

Euro in recupero contro dollaro, tocca i massimi dal 6 luglio. EUR/USD al momento quota 1,0240 circa.BTP stabile e spread in miglioramento. Il rendimento del decennale segna 3,43% (chiusura precedente a 3,41%), lo spread sul Bund 214 bp (219) (dati MTS).Gli acquisti hanno interessati praticamente tutti i titoli del FTSE Mib ad eccezione di Diasorin che ha chiuso in calo dello 0,19%. In generale sono apparsi sotto tono i titoli difensivi mentre gli acquisti si sono concentrati particolarmente sul comparto bancario. Unicredit ha fatto segnare un rialzo del 6,3%, Intesa Sanpaolo +5,89%, FinecoBank +5,19%, BPer Banca +6,79% e Banco Bpm +5,15%. Ben sostenuti anche i titoli del comparto gestito capeggiati da Banca Generali che ha guadagnato il 3,42%, Banca Mediolanum +2,71%, Azimut +3,17%. Denaro sugli industriali con Stellantis in crescita del 3,84% e Leonardo del 3,97%. Ottima performance per Iveco +5,14%.

Rialzo del 4,11% per Moncler nonostante i nuovi lockdown in Cina che rischiano di penalizzare il comparto del lusso.

Si conferma molto volatile Saipem dopo l'aumento di capitale. Il titolo ha chiuso a +2,44% dopo aver guadagnato più del 5% in avvio.

In verde anche Telecom Italia +1,33% con le indiscrezioni secondo cui sarebbe vicino un accordo con DAZN per la rinegoziazione del contratto sulla Serie A. Si ipotizza una riduzione da 340 a 250 milioni di euro del corrispettivo che Telecom deve pagare a DAZN.

