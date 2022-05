Secondo quanto riportato dall'Ellinikí Statistikí Archí (Elstat, l'ente statistico di Atene), in aprile il tasso d'inflazione è salito in Grecia al 10,2% annuo dall'8,9% di marzo (7,2% in febbraio), attestandosi sui massimi di 28 anni.

Secondo quanto riportato dall'Ellinikí Statistikí Archí (Elstat, l'ente statistico di Atene), in aprile il tasso d'inflazione è salito in Grecia al 10,2% annuo dall'8,9% di marzo (7,2% in febbraio), attestandosi sui massimi di 28 anni. Su base sequenziale l'indice dei prezzi al consumo è invece cresciuto del 2,1% in marzo.

