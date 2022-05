Secondo quanto riportato dall'Ellinikí Statistikí Archí (Elstat, l'ente statistico di Atene), in marzo il tasso di disoccupazione, rettificato su base stagionale, ha registrato in Grecia un declino al 12,2% dal 12,7% della lettura finale di febbraio (12,9% in gennaio), contro il 16,8% del marzo 2021.

Secondo quanto riportato dall'Ellinikí Statistikí Archí (Elstat, l'ente statistico di Atene), in marzo il tasso di disoccupazione, rettificato su base stagionale, ha registrato in Grecia un declino al 12,2% dal 12,7% della lettura finale di febbraio (12,9% in gennaio), contro il 16,8% del marzo 2021. La disoccupazione giovanile, per un'età compresa tra 15 e 24 anni, è invece scesa al 26,4% dal 32,1% precedente, contro il 40,7% di un anno prima.

(RR - www.ftaonline.com)