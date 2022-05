Il Gruppo Banca Sistema è lieta di annunciare che la controllata ProntoPegno S.p.A. ha costituito in Grecia la società di pegno ?????? ??????? ??????????? ?.?. ???????????????? ??? ?????? ??????. L'obiettivo della società, di cui ProntoPegno detiene l'intero capitale sociale, è quello di sviluppare il pegno in Grecia proseguendo nel percorso di accreditamento di questo importante strumento di sostegno alla liquidità. L'avvio dell'operatività in Grecia è previsto nel terzo trimestre di quest'anno. La costituzione della nuova società greca si inserisce nel contesto del piano strategico, permettendo a ProntoPegno di proseguire la sua crescita e di compiere un passo avanti per l'espansione verso mercati esteri, con l'obiettivo di diventare operatore internazionale. Gianluca Garbi, Amministratore Delegato di Banca Sistema e Presidente di ProntoPegno, ha commentato: "Siamo soddisfatti di questo importante passo di ProntoPegno nella direzione della crescita verso mercati esteri iniziando dalla Grecia, che - per opportunità di mercato e contesto macroeconomico - è il trampolino di lancio ideale. La costituzione della società greca rappresenta un ulteriore tassello dello sviluppo del business del pegno, previsto dal piano strategico di Gruppo, e si inserisce nel percorso di rafforzamento della rete diretta in Italia e di progressiva digitalizzazione dei processi degli ultimi due anni."

