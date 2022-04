Il CDA del Gruppo Fire, prima realtà indipendente in Italia nel credit management, ha approvato - per il primo anno contestualmente - il Bilancio Consolidato ed il Bilancio di Responsabilità 2021.

Il CDA del Gruppo Fire, prima realtà indipendente in Italia nel credit management, ha approvato - per il primo anno contestualmente - il Bilancio Consolidato ed il Bilancio di Responsabilità 2021. Per la prima volta, inoltre, il Bilancio di Responsabilità - giunto alla 16ma edizione - è stato sottoposto a revisione volontaria da parte di una delle quattro principali società di consulenza internazionali. Il Bilancio Consolidato verrà approvato dall'Assemblea degli Azionisti il prossimo 28 aprile.

Highlights performance economico-finanziarie 2021:

Ricavi a 55 milioni di euro con una crescita del +11% (49 milioni nel 2020)

+37% EBITDA, a 8 milioni di euro (5,9 milioni nel 2020)

+101% Utile netto, a 3,7 milioni di euro (1,8 milioni del 2020)

PFN pari a positivi 2,4 milioni di euro (+4,5 milioni di euro rispetto al 2020)

Asset Under Management (AuM) a 19 miliardi di euro, stabili sul 2020

Highlights performance ESG 2021:

48,5 tonnellate di CO2 risparmiate grazie a processi di innovazione e dematerializzazione

Rafforzato il "Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità" per il presidio delle tematiche CSR

Ottenuti il Rating sostenibilità "Gold" di EcoVadis e il Rating di legalità di AGCM

Investimenti in hardware e software pari al 2,4% del fatturato totale

Sergio Bommarito, Executive Chairman e CEO del Gruppo, dichiara: "Gli eccellenti risultati dell'anno, che mostrano una significativa crescita della profittabilità, confermano il proseguimento di un trend positivo iniziato nel contesto sfidante della pandemia che ci ha permesso di migliorare la solidità finanziaria con una crescita organica su tutte le linee, proseguendo i piani di innovazione e di investimento in tecnologia, oltre che l'acquisto diretto di portafogli di crediti NPE. In un mercato sempre più competitivo, il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica, la valorizzazione del sistema gestione rischi e la necessità di integrare sempre di più i fattori ESG nei processi interni e nei piani di sviluppo sono stati una leva fondamentale per il consolidamento del business. Si inserisce in quest'ottica l'ampliamento del Comitato Controllo e Rischi che è diventato "Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità", un organo che affiancherà il CdA nella definizione di scelte strategiche in materia CSR al fine di generare valore sostenibile e promuovere la cultura della responsabilità verso tutti i nostri stakeholder".

