GlaxoSmithKline (Gsk) ha annunciato di avere finalizzato la separazione di Consumer Healthcare. Lo spin-off è un passo cruciale nella strategia di rifocalizzazione della big pharma britannica sotto la guida di Emma Walmsley, chief executive dall'aprile 2017. Gsk ha resistito a diverse offerte di acquisizione (su tutte quella di Unilever, arrivata a proporre circa 50 miliardi di sterline, pari a poco meno di 60 miliardi di euro) preferendo lo sbarco in Borsa per la nuova società. Haleon, questo il nome assunto dall'ormai ex divisione di Gsk (che vanta un portafoglio di prodotti che va dal dentifricio Aquafresh, all'antidolorifico Voltaren, all'integratore Multicentrum), debutterà ufficialmente al London Stock Exchange martedì 19 luglio mentre l'esordio al Nyse dell'american depositary receipt (Adr) sarà venerdì 22 luglio.

