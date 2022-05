GVS, leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente critiche, comunica di aver sottoscritto un contratto per l'acquisizione, da Mattia Ravizza, del 100% del capitale sociale del Gruppo Haemotronic ("Haemotronic"), specializzato nella produzione di componenti e sacche per il settore medicale con stabilimenti in Italia e Messico.

In particolare, GVS ha acquisito il 100% da M.E.R.A. Holding, società interamente controllata da *Mattia Ravizza, l'intero capitale sociale di Haemotronic S.p.A., società italiana a capo di un gruppo avente controllate in Italia e Messico. Il core business di Haemotronic e' la fabbricazione di componenti e sacche per il settore medicale. In linea con la propria strategia, l'acquisizione della società contribuisce al percorso di crescita del portafoglio prodotti di GVS che può così integrare e ampliare la gamma di prodotti offerti e rafforzare la propria presenza sul mercato europeo e nordamericano nel settore healthcare.

Massimo Scagliarini, Amministratore Delegato di GVS ha dichiarato "Sono entusiasta di questa operazione, Haemotronic rafforzerà ulteriormente il nostro percorso di crescita e confidiamo di poter beneficiare al massimo delle sinergie commerciali, tecniche e produttive che verranno a svilupparsi grazie a questa acquisizione. Tra i nostri gruppi c'è da tempo un rapporto di fiducia e rispetto, conosco personalmente l'imprenditore da molto tempo e abbiamo già collaborato in passato e con successo per progetti comuni su clienti strategici".

*Descrizione del business di Haemotronic *

**Fondata nel 1979 a Mirandola (Italia) dalla famiglia Ravizza per supportare il business farmaceutico, Haemotronic si e' affermata nel tempo come leader mondiale nella fornitura di componenti per dispositivi medici monouso, utilizzando molteplici tecnologie produttive, con un altissimo grado di automazione. Il Gruppo opera in Italia attraverso le sue sedi di Mirandola e di Borgocarbonara e in Messico grazie al suo sito produttivo di Reynosa. I clienti di Haemotronic sono eterogenei e comprendono principalmente grandi gruppi multinazionali del settore medicale e farmaceutico. L'attuale portafoglio di Haemotronic include 3 linee di business: componenti medicali, sacche monouso per uso farmaceutico e produzione di medical device finiti.

I *ricavi del gruppo Haemotronic *ammontano a 70,4 milioni di euro nel 2021 con un trend di crescita costante nell'ultimo triennio dovuto all'allargamento del portafoglio clienti e alla crescita delle vendite delle sacche per uso farmaceutico.

*Dettagli sull'operazione *

*Il prezzo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Haemotronic (l'"Operazione") è di *212 milioni di euro (il "Prezzo"), corrispondenti ad un multiplo di 15x EV/EBIDTA adjusted 2021 di Haemotronic, soggetto ad aggiustamento successivo al closing sulla base, inter alia, del capitale circolante e della posizione finanziaria netta.

Il Prezzo sarà pagato da GVS al venditore alla data del closing per un importo pari a 187 milioni di Euro, mentre il residuo importo di 25 milioni di Euro sarà versato in un conto vincolato e rilasciato progressivamente entro 24 mesi dal closing. È inoltre previsto un eventuale earn out di massimi 38 milioni di euro correlato al raggiungimento di obiettivi di EBIDTA Adjusted di Haemotronic, il cui pagamento è previsto nel 2024 e nel 2025.

Il Venditore ha fornito dichiarazioni e garanzie a favore di GVS come da prassi per operazioni di tal natura, dimensione e complessità. Il closing è previsto entro il primo semestre 2022, subordinatamente all'avverarsi di determinate condizioni, usuali per operazioni di tal natura, dimensione e complessità.

Al fine di finanziare l'operazione, GVS ha sottoscritto un contratto di *finanziamento della durata di 5 anni per un importo totale pari a 230 milioni di Euro *con un pool di banche finanziatrici, tra cui Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Unicredit S.p.A, che agiscono, inter alia, in qualità di Arrangers, Global Coordinators e Original Lenders.

