Il governatore Haruhiko Kuroda conferma ancora la politica accomodante della Bank of Japan (BoJ), sottolineando di ritenere che l'inflazione debba raggiungere il 2% in modo stabile e non a causa di fattori una tantum come l'aumento dei prezzi dell'energia. "Il Giappone non si trova assolutamente in una situazione che giustifichi una stretta monetaria, poiché l'economia è ancora nel mezzo della ripresa dall'impatto della pandemia", ha spiegato. "La BoJ sarà ferma nel mantenere un potente allentamento monetario, in modo che recenti cambiamenti come l'aumento delle aspettative d'inflazione portino a una crescita sostenibile dei prezzi", ha aggiunto Kuroda. "Affinché l'inflazione acceleri stabilmente verso il 2% salari e prezzi devono crescere reciprocamente in un ciclo positivo", ha concluso.

