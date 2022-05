di Financial Trend Analysis

Il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A (EGM: HI), tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il welfare e benessere di famiglie e dipendenti di aziende ha esaminato alcuni dati economici a livello Civilistico e Consolidato al 31 marzo 2022 non sottoposti a revisione contabile.

DATI SINTETICI CONSOLIDATI

? Ricavi totali: € 8,6 milioni, +1,7% yoy (€ 8,5 milioni)

? EBITDA: € 1,4 milioni, +20,8% yoy (€ 1,1 milioni) EBITDA Margin 16,3% (13,5%)

La strategia societaria caratterizzata da significativi investimenti in innovazione, potenziamento della penetrazione commerciale e controllo dei costi conferma, anche nel primo trimestre 2022, per il quinto trimestre consecutivo, il costante trend di crescita dei ricavi ed il progressivo e continuo miglioramento della redditività.

Livia Foglia, Amministratore Delegato, ha dichiarato: "Siamo soddisfatti dell'apertura dell'esercizio 2022, con un primo trimestre che registra ricavi in progressione e marginalità in decisa crescita. Questi primi mesi sono stati caratterizzati da un'accelerazione dello sviluppo del business, da un miglioramento dell'efficienza societaria ed anche dalla nomina di due nuovi membri indipendenti in Consiglio di Amministrazione, tutti elementi virtuosi che confermano la valenza del modello di Health Italia".

