Hemisphere Media Group vola al Nasdaq dopo che la società della Florida ha dichiarato di avere raggiunto l'accordo per il buyout da parte di Gato Investments.

di Financial Trend Analysis

Hemisphere Media Group vola al Nasdaq dopo che la società della Florida ha dichiarato di avere raggiunto l'accordo per il buyout da parte di Gato Investments. Hemisphere è una società media che si rivolge al pubblico latinamericano e di lingua spagnola in Usa, con broadcasting tradizionale, tv via cavo e streaming. Hemisphere ha chiuso la seduta di lunedì con un balzo del 78,78% a 6,74 dollari di valore, contro i 7,00 dollari dell'offerta di Gato.

(RR - www.ftaonline.com)