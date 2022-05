Avvio incerto per Hera (-0,2% a 3,3470 euro) dopo la massiccia flessione di ieri (-7,25% a 3,3530 euro), scesa sui minimi da inizio aprile all'indomani dei conti del primo trimestre. I ricavi sono balzati a 5,312 miliardi di euro (+133,8% a/a) ma i margini sono stati penalizzati "principalmente per maggiori ammortamenti per le variazioni di perimetro e maggiori accantonamenti al fondo svalutazione crediti". L'utile netto di pertinenza degli azionisti del gruppo si è pertanto attestato a 126,5 milioni da 132,2 milioni un anno fa. L'indebitamento finanziario netto sale a 3,46 miliardi da 3,26 miliardi un anno fa.

L'analisi del grafico di Hera mette in evidenza la flessione di ieri con rottura di due supporti significativi. Il titolo è ora esposto al rischio di violazione di area 3,25, minimi di fine marzo e livelli decisivi da tenere per scongiurare l'ipotesi di ritorno sui 3,0080 del 7 marzo. Il superamento confermato in chiusura di seduta di 3,47-3,48 permetterebbe alle quotazioni di ambire al ritorno sui 3,6940, top dell'11 aprile (conferme in tal senso sopra 3,62) per poi eventualmente allungare verso le resistenze strategiche a 3,78 circa.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)