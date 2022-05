Nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione -in seguito alle dimissioni dell'Amministratore Delegato Stefano Venier, rese note lo scorso 5 aprile, con decorrenza 26 aprile 2022 -ha nominato per cooptazione Orazio Iacono quale nuovo Amministratore Delegato di Hera S.

Nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione -in seguito alle dimissioni dell'Amministratore Delegato Stefano Venier, rese note lo scorso 5 aprile, con decorrenza 26 aprile 2022 -ha nominato per cooptazione Orazio Iacono quale nuovo Amministratore Delegato di Hera S.p.A., attribuendogli i relativi poteri.

Orazio Iacono, cooptato ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nonché dell'art. 17.10 dello Statuto Sociale, in seguito alla sua nomina si qualifica come amministratore esecutivo non indipendente e, in base alle informazioni disponibili, non detiene azioni della società.Orazio Iacono è stato altresì nominato componente del Comitato Esecutivo.

54 anni, ingegnere, Iacono ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nel Gruppo Trenitalia, fino a ricoprire nel periodo 2017-2020, il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale; successivamente ha collaborato come Senior Advisor presso una primaria società di consulenza internazionale e nel 2021 è diventato Chief Operating Officer Sustainable Infrastructures in Saipem. Il curriculum vitae integrale è disponibile sul sito della società all'indirizzo www.gruppohera.it (Sezione Governance/CdA).

