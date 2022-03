Il nostro progetto di digitalizzazione scolastica torna nelle scuole per assegnare a 38 istituti dei territori serviti i premi relativi alla classifica del primo quadrimestre 2021/2022.

La chiamano generazione Z, è la più innovativa e tecnologica di sempre, soprattutto nell'apprendimento e nell'intrattenimento. Per andare incontro a questa esigenza, già nei primi anni di scuola, torniamo in campo con Digi e Lode. Dopo numerose edizioni nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, quest'anno il progetto è stato esteso anche a Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Puglia e prevede ogni quadrimestre la premiazione di diverse scuole: le somme messe in palio, assegnate in base ad apposite classifiche stilate alla fine di ciascun quadrimestre, sono destinate a finanziare progetti di digitalizzazione scolastica che possono essere scelti in autonomia dagli istituti a seconda delle esigenze specifiche.

*In consegna i premi relativi al primo quadrimestre 2021/2022 *

Sono in corso proprio in questi giorni le consegne dei premi per 95 mila euro destinati alle prime 38 scuole vincitrici nel primo quadrimestre 2021/2022, 2.500 euro per ciascuna. Nella classifica, per quanto riguarda i comuni emiliano-romagnoli, sono presenti una scuola del Modenese, una di Imola, una di Ferrara, una di Ravenna e una di Castel Guelfo (Bologna). Nelle Marche, invece, vincono tre scuole della provincia di Pesaro. Mentre sono di Francavilla al Mare le due scuole premiate in Abruzzo.

Su http://digielode.gruppohera.it/ è consultabile la graduatoria completa.

La digitalizzazione della scuola è patrimonio collettivo

Come hanno fatto le scuole ad aggiudicarsi i premi? È grazie alle scelte dei cittadini. Con Digi e Lode, infatti, tutti possono contribuire a far vincere le scuole della propria città: basta attivare i servizi digitali che mettiamo gratuitamente a disposizione. I punti che ne derivano vengono ripartiti tra le scuole primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e paritarie, del comune di residenza di chi ha attivato il servizio. È possibile indicare una scuola di preferenza, in tal caso i punti assegnati vengono quintuplicati.

Con Digi e Lode si sostengono la formazione scolastica, l'innovazione, lo sviluppo del territorio, la tutela dell'ambiente. In questo modo si contribuisce al raggiungimento di cinque obiettivi dell'Agenda Onu 2030: istruzione di qualità, città e comunità sostenibili, industria innovazione e infrastrutture, partnership per gli obiettivi, consumo e produzione responsabili.

