Con riferimento alla designazione da parte del Sindaco di Bologna dell'Ing. Orazio Iacono a consigliere di Hera S.p.A., indicandolo per la carica di Amministratore Delegato, l'azienda informa di avere attivato le procedure interne necessarie per convocare il Consiglio di Amministrazione per la sua cooptazione. La nomina del nuovo Amministratore Delegato avverrà, pertanto, in base alle disposizioni previste dal Patto di Sindacato a cui aderiscono i soci pubblici. Il Presidente Esecutivo del Gruppo Hera, Tomaso Tommasi di Vignano, si congratula con l'Ing. Orazio Iacono per la sua designazione e gli augura il miglior successo per le nuove sfide professionali.

(RV - www.ftaonline.com)