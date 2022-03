Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Hera, presieduto da Tomaso Tommasi di Vignano, ha approvato oggi all'unanimità i risultati economici consolidati al 31 dicembre 2021 e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, insieme al bilancio di sostenibilità.

L'esercizio si chiude positivamente con tutti gli indicatori economico-finanziari in crescita rispetto al 2020. La solidità finanziaria, il perseguimento di uno sviluppo sostenibile e la creazione di valore per territori e comunità servite si confermano punti di forza e hanno consentito alla multiutility di affiancare i propri stakeholder con azioni di sostegno. Rivista al rialzo la proposta di dividendo, pari a 12 centesimi per azione.

Highlight finanziari

• Ricavi a 10.555,3 milioni di euro (+49,1%)

• Margine operativo lordo (MOL) a 1.223,9 milioni di euro (+9,0%)

• Utile netto di pertinenza degli Azionisti a 333,5 milioni di euro (+10,2%)

• Indebitamento finanziario netto a 3.261,3 milioni di euro, con debito netto/MOL in miglioramento a 2,66x

• Proposta di dividendo in crescita a 12 centesimi di euro per azione (+9%)

Highlight operativi

• Risultati positivi derivanti dalla crescita sia organica sia per linee esterne

• Rilevanti contributi dall'area gas, dai servizi energia e dal settore ambiente

• Circa 3,5 milioni di clienti nei settori energy

• Miglioramento di tutti gli indicatori di sostenibilità con MOL a valore condiviso in forte crescita a 570,6 milioni di euro (+25,4%)

Dichiarazione del Presidente Esecutivo Tomaso Tommasi di Vignano

Anche nel 2021 il nostro impegno nel perseguire la creazione di valore per l'azienda e per i nostri stakeholder, con uno sviluppo sostenibile, ci ha consentito di ottenere risultati positivi e mettere in campo azioni di sostegno per il tessuto economico in cui operiamo, a partire dai clienti. Continueremo a farlo nonostante lo scenario che rimane complesso e guardiamo al futuro puntando su due fattori che hanno sempre contraddistinto la nostra storia ventennale: concretezza e solidità. La nostra decisione di aumentare il dividendo a 12 centesimi per azione, in linea con quanto annunciato in sede di presentazione del nuovo Piano industriale, va in questa direzione e porterà benefici per i nostri azionisti, che potranno contare su maggiori entrate per affrontare la difficile congiuntura attuale. La prevenzione e gestione dei rischi, del resto, è una delle direttrici strategiche alla base del nostro stesso Piano e si traduce in un approccio di medio-lungo termine necessario per anticipare le azioni di mitigazione dei rischi a cui sono esposte le utility, affrontare le complessità e continuare a garantire qualità e continuità dei servizi.

Dichiarazione dell'Amministratore Delegato Stefano Venier

I positivi risultati conseguiti nel 2021 evidenziano un ulteriore rafforzamento della solidità patrimoniale e finanziaria dell'azienda, confermata anche dal rapporto debito netto/MOL a 2,66x, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente. La positiva generazione di cassa ci ha consentito di effettuare maggiori investimenti, con ricadute positive per i territori in cui operiamo sia in termini di qualità del servizio sia di indotto creato. Questa nostra maggiore solidità ci consente di affrontare con fiducia il complesso scenario attuale, continuando a garantire investimenti e sostegno per i nostri stakeholder, con la sostenibilità che risulta pienamente integrata nelle strategie di business. Ne è una conferma l'incremento di oltre il 25% del margine operativo lordo a valore condiviso, salito a 570,6 milioni nel 2021 e pari al 46,6% del MOL complessivo, con l'obiettivo di arrivare al 70% nel 2030.

Impatti del conflitto in Ucraina e degli aumenti dei prezzi delle commodity energetiche

L'invasione della Russia in Ucraina il 24 febbraio scorso ha innescato una serie di conseguenze in ambito economico e finanziario, con impatti soprattutto sui mercati energetici dove opera anche il Gruppo Hera. I livelli di prezzo delle commodity, sia gas che energia elettrica, già posizionati su valori molto elevati hanno evidenziato livelli di volatilità al rialzo estremamente elevati. In questo scenario assumono crescente rilevanza soprattutto due rischi sistemici: una crescita ulteriore dell'inflazione per effetto delle commodity energetiche, con riverbero su prodotti di largo consumo (agroalimentare e produzione industriali) e con conseguente impatto su crescita del Pil e sulla domanda energetica; l'indisponibilità di forniture di gas provenienti dalla Russia - che coprono il 35% -40% del consumo nazionale - comporterebbe, in funzione della durata, effetti sulle attività industriali dei prossimi mesi e anche sui consumi termici domestici se protratta oltre il periodo estivo. In linea con la propria strategia di risk management, il Gruppo Hera sta monitorando giorno per giorno l'evolversi della situazione, definendo i possibili scenari di rischio per le proprie attività e individuando, laddove possibile, azioni di mitigazione.

