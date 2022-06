High Quality Food S.p.A. ("la Società" o "HQF"), primario operatore del settore agro-industriale di alta qualità, capofila dell'omonimo Gruppo, comunica di aver ricevuto dalla Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") l'avviso di Ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. L'inizio delle negoziazioni è fissato per giovedì 9 Giugno 2022. "Siamo molto orgogliosi di questo risultato" – dichiara Simone Cozzi, Fondatore e Presidente di High Quality Food – "ed accogliamo con entusiasmo l'esito positivo dell'operazione di quotazione in Borsa, portando così a compimento una fondamentale tappa della strategia di crescita di HQF. Continueremo ora nel percorso di consolidamento aziendale accelerando l'espansione in Italia e all'estero, con le opportunità derivanti dall'ingresso nel mercato dei capitali. Ringraziamo gli investitori che hanno creduto nel nostro modello di business capace di coniugare sostenibilità ambientale e profittabilità economica in un processo di economia circolare e siamo lieti di poter condividere con i nostri nuovi Azionisti e con il mercato i progetti di sviluppo ed i risultati futuri. Ringraziamo tutti i nostri Advisor per averci accompagnato con professionalità ed attenzione in questo complesso processo di quotazione e Banca Finnat per aver soddisfatto con la raccolta le risorse finanziarie attese". "Abbiamo lavorato molto bene con Simone Cozzi ed il suo team" - commenta Giulio Bastia, Condirettore Generale di Banca Finnat - "scoprendo nel tempo una società molto ben organizzata e strutturata con un complesso business model in un settore di mercato fondamentale, che ha saputo crescere ed affermarsi. La domanda di sottoscrizione, dimostra come gli investitori abbiano giudicato concreto il piano di sviluppo della società, per quanto ambizioso e sfidante. Banca Finnat è stata lieta di accompagnare HQF nel suo cammino verso la Borsa con un collocamento di successo che ha riscontrato l'interesse degli investitori. Obiettivo della nostra Banca è quello di affiancare aziende italiane eccellenti nei loro processi di IPO ed M&A assistendole nell'ottenere la più equa valorizzazione sul mercato dei capitali. Abbiamo creduto in HQF e nel suo top management fin dal principio ed il mercato ha confermato la nostra visione". HQF comunica che - in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - la Società ha nominato quale Investor Relatations Manager il dott. Daniel Nahum, Consigliere e CFO della Società, che ha ricoperto un ruolo rilevante anche nel processo di quotazione. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte nell'ambito del collocamento è risultato pari a circa Euro 2,9 milioni, con un prezzo di collocamento determinato in Euro 1,90 per azione. All'inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan, HQF avrà una capitalizzazione complessiva pari a circa Euro 16,9 milioni ed un flottante del 16,97%. Ad esito del collocamento il capitale sociale della Società sarà composto da n. 8.899.390 azioni ordinarie. Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: - ISIN Azioni Ordinarie: IT0005450694 – Ticker HQF - ISIN Warrant HQF 2022-2025: IT0005496796 – Ticker WHQF25 Nel processo di quotazione, High Quality Food è assistita da Ambromobiliare S.p.A. (Advisor Finanziario), Banca Finnat (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e IPO Research Provider), Maviglia & Partners Studio Legale Associato (Legal Counsel), Mazars (Società di Revisione), Clarkson Hyde (Advisor per i dati extracontabili e due diligence previdenziale) e Polytems HIR (Advisor di Comunicazione). Il Documento di Ammissione ed il Regolamento dei "Warrant HQF 2022-2025" sono disponibili presso la Borsa Italiana, la sede legale della Società e sul sito web di HQF www.hqf.it. Per la diffusione delle informazioni regolamentate High Quality Food si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano (www.emarketstorage.com).

