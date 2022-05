Altro shopping in Usa per Holcim. L'ex LafargeHolcim (nata dalla fusione della francese Lafarge e della svizzera Holcim) ha infatti comunicato di avere acquisito Cajun Ready Mix Concrete, che ha otto impianti per la miscelazione del cemento in Louisiana, in particolare nella regione di Baton Rouge. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell'operazione. Holcim scambiava in moderato progresso a Zurigo.

(RR - www.ftaonline.com)