Il Consiglio di Amministrazione di Homizy S.p.A., società operante nel settore del Build To Rent nella formula del co-living, ha approvato la relazione semestrale consolidata del Gruppo Homizy al 31 marzo 2022. I risultati del primo semestre dell'esercizio sono in linea con lo stato dell'attività del Gruppo, attualmente in fase di sviluppo. Homizy realizza, infatti, progetti residenziali con tempistiche di sviluppo pluriennale, i cui risultati - in termini di ricavi e utili - sono visibili solo all'avvio della messa a reddito degli stessi (una volta ultimati gli immobili). I dati della semestrale sono ulteriormente influenzati dai costi sostenuti per la quotazione, i quali, ai sensi dei Principi OIC, sono soggetti ad ammortamento. I ricavi consolidati sono pari a € 345 migliaia, con un EBT negativo per € 346 migliaia e un risultato netto di spettanza del Gruppo negativo per € 259 migliaia. I ricavi sono costituiti principalmente (€ 296 migliaia) dall'incremento delle immobilizzazioni dovuto all'avanzamento dei lavori sui due immobili di via Tucidide e via Bistolfi. L'EBT è influenzato negativamente, per € 150 migliaia, dall'ammortamento dei costi per la quotazione della Società sul mercato Euronext Growth Pro. Il Patrimonio Netto consolidato è pari a € 13,9 mln. La Posizione Finanziaria Netta è positiva per € 8,4 mln per effetto dei proventi della raccolta in fase di IPO. La voce "Altre attività finanziarie correnti" afferisce alla provvista messa a disposizione della controllante, necessaria per lo svolgimento dell'attività di scouting di nuove aree in favore di Homizy ai sensi del contratto di service infragruppo sottoscritto con la stessa AbitareIn in data 23 novembre 2021. Commenta così Alessandro Peveraro, CEO della Società: "La prima semestrale approvata in seguito alla quotazione di Homizy sul mercato ha registrato dei risultati perfettamente in linea con le nostre aspettative. La Società è oggi a tutti gli effetti una start-up, con numerose attività in corso per lo sviluppo del business e l'avvio dei primi progetti, che ci consentiranno di sfruttare appieno le enormi potenzialità di questo innovativo e promettente mercato."

