Deciso recupero per il settore manifatturiero di Hong Kong, che torna dopo quattro mesi sopra la soglia di 50 punti che separa contrazione da espansione.

di Financial Trend Analysis

LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

Deciso recupero per il settore manifatturiero di Hong Kong, che torna dopo quattro mesi sopra la soglia di 50 punti che separa contrazione da espansione. L'indice Pmi stilato da S&P Global sale infatti in aprile a 51,7 punti dai 42,0 punti precedenti (42,9 punti in febbraio).

(RR - www.ftaonline.com)