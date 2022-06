Ulteriore deciso recupero per il settore manifatturiero di Hong Kong, che si conferma per il secondo mese consecutivo sopra la soglia di 50 punti che separa contrazione da espansione.

Ulteriore deciso recupero per il settore manifatturiero di Hong Kong, che si conferma per il secondo mese consecutivo sopra la soglia di 50 punti che separa contrazione da espansione. L'indice Pmi stilato da S&P Global sale infatti in maggio a 54,9 punti dai 51,7 punti precedenti (42,0 punti in marzo).

(RR - www.ftaonline.com)