Secondo quanto comunicato su base preliminare dal Census and Statistics Department di Hong Kong, in marzo le vendite retail sono crollate nell'ex colonia britannica del 13,8% annuo in valore, in moderato miglioramento comunque rispetto al 14,6% di febbraio (4,0% la crescita di gennaio). Si tratta della seconda contrazione consecutiva dopo un anno intero d'espansione (la precedente striscia negativa era durata 24 mesi). In termini di volume la flessione delle vendite al dettaglio è stata invece del 16,8% annuo, contro il precedente tracollo del 17,6% (1,5% il rialzo di gennaio).

