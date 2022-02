Secondo quanto comunicato dal Census and Statistics Department di Hong Kong, nel quarto trimestre 2021 il Pil dell'ex colonia britannica in Cina è cresciuto del 4,8% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al 5,5% della lettura finale del terzo (e al 7,6% del secondo), in linea con la prima lettura preliminare diffusa a fine gennaio.

Secondo quanto comunicato dal Census and Statistics Department di Hong Kong, nel quarto trimestre 2021 il Pil dell'ex colonia britannica in Cina è cresciuto del 4,8% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al 5,5% della lettura finale del terzo (e al 7,6% del secondo), in linea con la prima lettura preliminare diffusa a fine gennaio. Su base sequenziale il Pil di Hong Kong è invece salito dello 0,2% contro lo 0,6% precedente (0,9% il declino del secondo trimestre), anche in questo caso in linea con il dato flash. L'economia di Hong Kong ha registrato un'espansione del 6,4% nell'intero 2021.

(RR - www.ftaonline.com)