Secondo quanto comunicato dal Census and Statistics Department di Hong Kong, nel primo trimestre 2022 il Pil dell'ex colonia britannica in Cina è crollato del 4,0% annuo, contro il progresso del 4,8% degli ultimi tre mesi dello scorso anno (5,5% la crescita del terzo), in linea con la prima lettura preliminare diffusa a inizio mese.