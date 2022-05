Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis BORSA PUBBLICATO: 59 minuti fa Hong Kong: Pil primo trimestre 2022 crollato del 4,8% annuo Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU Crescita Secondo quanto comunicato su base preliminare dal Census and Statistics Department di Hong Kong, nel primo trimestre 2022 il Pil dell'ex colonia britannica in Cina è crollato del 4,0% annuo, contro il progresso del 4,7% della lettura finale relativa agli ultimi tre mesi dello scorso anno (5,5% la crescita del terzo). Condividi su Facebook + Twitter

Secondo quanto comunicato su base preliminare dal Census and Statistics Department di Hong Kong, nel primo trimestre 2022 il Pil dell'ex colonia britannica in Cina è crollato del 4,0% annuo, contro il progresso del 4,7% della lettura finale relativa agli ultimi tre mesi dello scorso anno (5,5% la crescita del terzo). Su base sequenziale il Pil di Hong Kong è invece calato del 2,9% contro la precedente lettura invariata (0,6% il rialzo del terzo trimestre). (RR - www.ftaonline.com)

