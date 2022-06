Hp Inc ha comunicato per il secondo trimestre dell'esercizio 2022, chiuso lo scorso 30 aprile, ricavi in crescita del 3,9% annuo a 16,5 miliardi di dollari, contro i 16,2 miliardi del consensus di FactSet.

Hp Inc ha comunicato per il secondo trimestre dell'esercizio 2022, chiuso lo scorso 30 aprile, ricavi in crescita del 3,9% annuo a 16,5 miliardi di dollari, contro i 16,2 miliardi del consensus di FactSet. Personal Systems, la divisione che comprende desktop e portatili, ha registrato un progresso delle vendite del 9,2% annuo a 11,5 miliardi di dollari, contro gli 11,2 miliardi stimati dagli analisti. Nei tre mesi i profitti netti sono calati da 1,2 miliardi di dollari, pari a 98 centesimi per azione, a 1,0 miliardi, e 94 centesimi. Su base rettificata l'eps si è attestato a 1,08 dollari, contro gli 1,05 dollari del consensus. Hp aveva chiuso in rialzo dello 0,23% martedì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)