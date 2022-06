Hpe crolla a Wall Street dopo che l'azienda californiana (nata nel 2015 dallo spin-off delle attività enterprise di Hewlett-Packard) ha comunicato risultati relativi al secondo trimestre dell'esercizio 2022 segnati da profitti netti in declino da 259 a 250 milioni di dollari. Su base rettificata l'eps si è attestato a 44 centesimi, a fronte di ricavi in marginale rialzo a 6,71 miliardi. Il consensus di FactSet era invece per 45 centesimi e 6,80 miliardi rispettivamente. Hpe ha toccato un crollo del 7% in after market, dopo avere chiuso in progresso dell'1,15% la seduta di mercoledì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)