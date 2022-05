Hpe presenta Frontier, il supercomputer più veloce al mondo sviluppato dall'azienda californiana (nata nel 2015 dallo spin-off delle attività enterprise di Hewlett-Packard) in partnership con il colosso dei chip Advanced Micro Devices (Amd) e con l'Oak Ridge National Laboratory dello U.S. Department of Energy (DoE, il ministero dell'Energia di Washington). Frontier ha raggiunto una velocità di 1,1 exaflops (flops è l'acronimo di Floating Point Operations Per Second), ovvero è in grado di elaborare oltre un miliardo di miliardi di calcoli al secondo. Si tratta del primo computer a superare la soglia dell'exaflops. Il precedente record era del Fugaku (sviluppato da Riken Center for Computational Science e Fujitsu), con 442 petaflops.

(RR - www.ftaonline.com)