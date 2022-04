I 6 migliori e i 6 peggiori titoli secondo l'analisi tecnica tra i 100 più liquidi del mercato. I 6 migliori titoli secondo l'analisi tecnica tra i 100 più liquidi del mercato ATLANTIA interessante sopra 22.865 euro, stop loss: 22.5945, obiettivo: 23.207. SARAS interessante sopra 0.938 euro, stop loss: 0.8813, obiettivo: 0.989. CAIRO COMMUNICA interessante sopra 2.345 euro, stop loss: 2.2847, obiettivo: 2.402. UNIPOL interessante sopra 5.280 euro, stop loss: 5.2075, obiettivo: 5.349. ERG interessante sopra 32.158 euro, stop loss: 31.518, obiettivo: 32.716. TENARIS interessante sopra 15.222 euro, stop loss: 14.7666, obiettivo: 15.826. I 6 peggiori titoli secondo l'analisi tecnica tra i 100 più liquidi del mercato DE LONGHI segnali di ripresa solo sopra 24.3022. Variazione ultimo mese -4.6975%. Ultima chiusura a 23.94 euro. TINEXTA segnali di ripresa solo sopra 24.1858. Variazione ultimo mese -4.1667%. Ultima chiusura a 23.92 euro. TISCALI segnali di ripresa solo sopra 0.0118. Variazione ultimo mese -10.8527%. Ultima chiusura a 0.0115 euro. INTERPUMP segnali di ripresa solo sopra 40.7997. Variazione ultimo mese -7.9963%. Ultima chiusura a 40.04 euro. NEXI segnali di ripresa solo sopra 9.1884. Variazione ultimo mese -10.7601%. Ultima chiusura a 9.04 euro. EUROTECH segnali di ripresa solo sopra 3.5165. Variazione ultimo mese -19.8332%. Ultima chiusura a 3.46 euro. (AM - www.ftaonline.com)

