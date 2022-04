I 6 migliori e i 6 peggiori titoli secondo l'analisi tecnica tra i 100 più liquidi del mercato. I 6 migliori titoli secondo l'analisi tecnica tra i 100 più liquidi del mercato ATLANTIA interessante sopra 22.826 euro, stop loss: 22.7358, obiettivo: 22.949 . SARAS interessante sopra 0.922 euro, stop loss: 0.8885, obiettivo: 0.965 . CAIRO COMMUNICA interessante sopra 2.352 euro, stop loss: 2.3071, obiettivo: 2.391 . UNIPOL interessante sopra 5.322 euro, stop loss: 5.2275, obiettivo: 5.401 . ERG interessante sopra 33.083 euro, stop loss: 31.943, obiettivo: 34.085 . ITALGAS interessante sopra 6.444 euro, stop loss: 6.2885, obiettivo: 6.574 . I 6 peggiori titoli secondo l'analisi tecnica tra i 100 più liquidi del mercato TELECOM ITALIA segnali di ripresa solo sopra 0.3064 . Variazione ultimo mese 0.0993%. Ultima chiusura a 0.3023 euro. STELLANTIS NV segnali di ripresa solo sopra 13.6002 . Variazione ultimo mese -8.3333%. Ultima chiusura a 13.42 euro. MONTE PASCHI SI segnali di ripresa solo sopra 0.8833 . Variazione ultimo mese -10.6032%. Ultima chiusura a 0.8625 euro. ST MICROELECTR segnali di ripresa solo sopra 36.8021 . Variazione ultimo mese -2.0027%. Ultima chiusura a 35.72 euro. DE LONGHI segnali di ripresa solo sopra 24.2297 . Variazione ultimo mese -3.3038%. Ultima chiusura a 24 euro. NEXI segnali di ripresa solo sopra 9.3631 . Variazione ultimo mese -10.7244%. Ultima chiusura a 9.182 euro. (AM - www.ftaonline.com)

