I Grandi Viaggi guadagna oltre tre punti percentuali dopo le parole di Massimo Garavaglia. Il ministro del Turismo ha detto che il Governo sta predisponendo un decreto che estende il Superbonus al settore turistico (con uno sgravio dell'80% rispetto al 110% previsto sugli immobili residenziali ma con regole semplificate). L'iniziativa non riguarderà quindi solo l'efficientamento energetico ma anche arredamento e illuminazione. I Grandi Viaggi in Italia è proprietaria di 7 strutture (1 in Calabria, 2 in Sicilia, 2 in Sardegna, 1 in valle d'Aosta e 1 in Trentino).

